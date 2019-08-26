К туберкулезной больнице минздрава Удмуртии присоединят Воткинский противотуберкулезный диспансер

К БУЗ «Республиканская клиническая туберкулезная больница министерства здравоохранения Удмуртии» присоединят «Воткинский межрайонный туберкулезный диспансер». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

«Реорганизовать БУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница министерства здравоохранения Удмуртии" в форме присоединения к нему КУЗ "Воткинский межрайонный туберкулезный диспансер", сохранив основные цели деятельности реорганизуемого учреждения и дополнительно возложив обязанность по реализации целей деятельности КУЗ»,— говорится в документе. Минздрав региона должен «обеспечить проведение мероприятий, связанных с реорганизацией учреждения», в четырехмесячный срок с 23 августа 2019 года.

Напомним, 8 августа стало известно, что к БУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница министерства здравоохранения Удмуртии» присоединят ГКУ «Первая республиканская психоневрологическая больница», ГКУ «Третья республиканская психоневрологическая больница» и БУЗ «Глазовский межрайонный психоневрологический диспансер».