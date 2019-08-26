Правительства Удмуртии и Пензенской области заключат соглашение о сотрудничестве

Правительство Удмуртии и правительство Пензенской области заключат соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Напомним, что ранее соглашение о сотрудничестве подписали корпорации развития Удмуртии и Пензенской области. В рамках договора стороны намерены совместно привлекать инвестиции, реализовывать инвестпроекты и улучшать инвестиционный климат регионов.