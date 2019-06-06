Корпорации развития Удмуртии и Пензенской области подписали соглашение о сотрудничестве

Гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Константин Сунцов и гендиректор АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Полукаров подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В рамках соглашения стороны намерены совместно привлекать инвестиции, реализовывать инвестпроекты и улучшать инвестиционный климат регионов.

«Пензенская область — развитый регион, в котором наиболее перспективными направлениями являются машиностроение и приборостроение, легкая и пищевая промышленность. По итогам 2018 года регион вышел в лидеры ПФО по объему инвестиций в основной капитал. Соглашение позволит нам обмениваться лучшими практиками реализации инвестиционных проектов, делиться опытом с целью привлечения потенциальных инвесторов»,— отметил господин Сунцов.