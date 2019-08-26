Жуковский модернизирует работу орнитологической службы после аварийной посадки A321

Жуковский и Летно-исследовательский институт (ЛИИ) имени Громова закупят новое оборудование для отпугивания птиц и модернизируют действующее после столкновения самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» с птицами, сообщила пресс-служба оператора аэропорта «Рампорт Аэро».

«Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома»,— говорится в сообщении «Рампорт Аэро» (цитата по «Интерфаксу»). Оператор Жуковского планирует завершить закупку оборудования до открытия выставки МАКС.

Напомним, 15 августа в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. Это произошло вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

О награждении пилотов читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».