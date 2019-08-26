Оборот предприятий торговли автомобилями и их обслуживания на Кубани увеличился на 17,9%

В текущем году оборот предприятий торговли автомобилями и их обслуживания в Краснодарском крае составил 99,6 млрд руб. Это на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего в крае данным видом деятельности занимаются 7,5 тыс. предприятий, сообщили в региональной администрации.

По данным краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, в настоящее время в регионе зарегистрировано более 2,3 млн транспортных средств, из которых 76% – легковые автомобили. По числу собственных легковых авто край занимает третье место в стране после Москвы и Подмосковья. За последние 10 лет количество зарегистрированного автотранспорта на Кубани выросло на 34,5%. За семь месяцев текущего года объем реализованных услуг по техобслуживанию и ремонту машин и оборудования составил более 12 млрд руб. По этому показателю Кубань занимает второе место после Москвы.

Сейчас в крае около 130 предприятий по продаже автомобилей, более тысячи АЗС, свыше четырех тысяч станций техобслуживания, шиномонтажа и автомоек.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, во втором квартале этого года рост кредитов на покупку автомобилей в Краснодарском крае составил 8,8%. Всего было выдано 7,7 тыс. автокредитов.

Дмитрий Михеенко