Рост выдачи автокредитов на Кубани составил 8,8%

Во втором квартале этого года рост кредитов на покупку автомобилей составил 8,8%. Всего было выдано 7,7 тыс. автокредитов. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего по итогам отчетного периода количество автомобилей, купленных в кредит, в России составило 241,2 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных автокредитов выросло на 8% (во 2 квартале 2018 года – 223,4 тыс. ед.).

Больше всего кредитов на машины выдано в Москве (19,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. ед.) и Московской области (10,7 тыс. ед.). По мнению исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются. «Рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования, которые были направлены как раз на массовый сегмент», - говорит эксперт.

Василий Хитрых