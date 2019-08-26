Застывшая на века в падении

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о легендах и фактах, связанных с необычным наклоном колокольни.

Легенды Пизанской башни сегодня, которая на самом деле не просто башня, а колокольня собора Санта-Мария Ассунта, расположенного в Пизе. То есть помимо застывшего на века падения это еще и единственная в мире колокольня, построенная отдельно от собора. И при этом угол ее наклона с каждым годом растет.

Местные гиды обязательно расскажут вам, что архитектор Пизано, по проекту которого осуществлялось строительство башни, изначально воздвиг идеально ровную, изысканно украшенную колокольню. Однако духовенство отказалось оплачивать его работу. Обидевшись, знаменитый архитектор скомандовал башне: «Иди за мной!» Она повиновалось его воле, наклонившись в первом шаге, так и застыв в падающем положении. Для тех, кто готов купиться на эту красивую байку, сразу скажу, что башня была «кривой» почти с самого начала. Виной тому слабенький фундамент и грунтовые воды. Из-за наклона ее прекращали строить несколько раз. Но дело все же довели до конца.

Говорят, Галилей открыл законы о земном притяжении именно здесь. На глазах своих коллег из Пизанского университета он сбрасывал с башни ядра различной массы. Примечательно, что звонница башни, сооруженная в XIV веке — самая ровная ее часть и вмещает несколько колоколов, самому старому из которых 400 лет. Интересно, что восхождение на башню за €18 можно совершить не только днем, но и поздно вечером, что, на мой взгляд, гораздо романтичнее. В середине сентября ночные восхождения заканчиваются, так что поторопитесь. И не нужно бояться: ученые высчитали, что башня не упадет еще лет 300 как минимум. С одной маленькой оговоркой: если архитектор не призовет ее сделать второй шаг.