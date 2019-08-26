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В мужском бутике St-James теперь представлен бренд Belvest

Всеобщая усталость от засилья уличного стиля выражается не только в снижении интереса к сникерсам, но и в возврате портновского искусства. Мужской костюм — символ power dressing — приобретает совершенно иную, более расслабленную, интерпретацию. Хорошо скроенные пиджаки предлагается сочетать с элементами спортивной одежды, например джоггерами и кедами, уходя от формальной строгости, но сохраняя собранный силуэт.

Многие модные марки сегодня снова всерьез заговорили о тейлоринге. Базу для осеннего гардероба можно найти в мультибрендовом бутике St-James. С нового сезона здесь представлены двубортные и однобортные модели пиджаков итальянского бренда Belvest. Сочетать их следует с водолазками в духе 1970-х и вельветовыми брюками осенних оттенков.

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