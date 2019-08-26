Ростехнадзор оштрафовал «Нижнекамскнефтехим» на 1 млн рублей за пожар с четырьмя погибшими

Приволжское управление Ростехнадзора оштрафовало ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 1 млн рублей за пожар, жертвами которого стали четыре человека. Штраф выписан по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 19 апреля во время ремонтных работ на заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим». В результате пожара пострадали 17 человек, четверо из которых скончались в больнице.

Специалисты Ростехнадзора установили, что во время ЧП образовалась взрывоопасная газовоздушная смесь, которая могла воспламениться от искры в ходе ремонтных и огневых работ. На объекте не соблюдались правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ. Кроме того, завод не был должным образом подготовлен к ремонту, поскольку во внутренних полостях оборудования находились опасные вещества, а систему автоматического контроля загазованности на установке отключили. Подрядчиками не был разработан план подготовительных работ, проект производства работ и сетевой (линейный) график выполнения работ в условиях сокращения сроков проведения капремонта. А со стороны ПАО «Нижнекамскнефтехим» действия подрядчиков никто не координировал.

Эта трагедия «перекликается с предыдущими авариями, происходившими на территории предприятия, что говорит о системности нарушений на предприятии и недостаточной работе в области промышленной безопасности, и в данном случае проблемы человеческого фактора отходят на второй план», уточнили в Ростехнадзоре.

По итогам проверки ведомство не только оштрафовало ПАО «Нижнекамскнефтехим», но и возбудило административные производства в отношении подрядных организаций, которые проводили ремонтные работы на объекте - ООО «СМОК» и ООО «Причал». Руководителей и специалистов, причастных к аварии, направили на внеочередную аттестацию в центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора. Кроме того, ведомство подготовило материалы административного производства о привлечении отдельных должностных лиц к дисквалификации. Это производство рассмотрят с учетом выводов представителей управления СКР по Татарстану.

"Ъ-Казань"