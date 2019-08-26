В Смольном рассчитывают на рост доходов бюджета на 37,5 млрд рублей по итогам года

По итогам 2019 года доходы бюджета Санкт-Петербурга должны вырасти на 37,5 млрд рублей, а дефицит — сократиться на 11,2 млрд руб. Такие планы озвучил в ходе нулевых чтений проекта главного городского финансового документа председатель профильного комитета Смольного Алексей Корабельников, сообщает «Фонтанка.ру».

По словам господина Корабельникова, 15,5 млрд руб. дополнительных поступлений составят средства из федерального бюджета, остальное — это непредусмотренные ранее доходы. В частности, 18,5 млрд руб. город в 2019 году должен дополнительно получить за счет налоговых поступлений — в основном за счет налога на прибыль организаций.

Расходы бюджета в текущем году Смольный предполагает увеличить на 26,3 млрд руб. — с 643,8 млрд до 670,1 млрд руб. Дефицит в этом случае сократится с 52,8 млрд до 40,8 млрд руб. — с 9% до 6,8%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что объем безнадежной задолженности арендаторов в Петербурге, по оценкам городских властей, в 2019 году достиг 20,8 млрд руб.