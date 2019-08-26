Объем безнадежной задолженности арендаторов в Петербурге достиг 20,8 млрд рублей

Объем «проблемной задолженности» арендаторов перед городскими властями в Петербурге составляет 20,8 млрд рублей. Две трети этой суммы (17 млрд руб.) отнесена на так называемый забалансовый учет (ликвидированные юрлица, умершие физлица, а также долги по расторгнутым договорам с вышедшим сроком исковой давности), еще 13% (4 млрд руб.) Смольному должны компании, находящие в стадии ликвидации, а также те, кто не выполнил условия инвестдоговоров. Эти цифры в ходе нулевых чтений проекта городского бюджета на 2020 год озвучил председатель комитета имущественных отношений Петербурга Валерий Калугин, сообщает «Фонтанка.ру».

В целях реструктуризации задолженности арендаторов городские власти подготовили законопроект, согласно которому компаниям спишут долг, если они погасят его часть. Об этом, в свою очередь, заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, не уточнивший, правда, на какую долю согласится в таком случае Смольный.

По данным КИО, общий объем дебиторской задолженности контрагентов города составляет 29,2 млрд руб. За первое полугодие неплательщики выплатили Петербургу в честь возмещения долгов 700 млн руб., по итогам года в Смольном рассчитывают вернуть еще 810 млн руб. долгов за прошлые годы.