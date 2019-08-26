В суд поступило уголовное дело экс-координатора «Открытой России» в Екатеринбурге

Ленинский райсуд Екатеринбурга (Свердловская область) рассмотрит уголовное дело бывшего координатора отделения «Открытой России» в городе Максима Верникова. Как сообщил на своей странице Facebook адвокат обвиняемого Роман Качанов, дело было передано 15 августа.

В июне 2019 года Максиму Верникову было предъявлено обвинение по ст.284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной «нежелательной» организации). По сведениям “Ъ-Урал”, поводом для возбуждения уголовного дела послужило участие Максима Верникова в деятельности британской организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия» (в 2017 году Генпрокуратурой РФ признана нежелательной). При этом активисты «Открытой России» неоднократно заявляли об отсутствии связи между их организацией и иностранной.

Ранее в квартире Максима Верникова СКР и полиция с бойцами СОБРа проводили обыски. Была изъята техника, растяжки с надписью «Надоел» и загранпаспорт. В течение года он дважды привлекался по ст.20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации»).

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «В “Открытую Россию” заглянули с обысками»