Экс-директору НИИТО уменьшили тюремный срок

Новосибирский облсуд смягчил приговор бывшему директору Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава России Михаилу Садовому, передал корреспондент “Ъ”.

В середине июня Михаил Садовой получил три года колонии за хищение свыше 10,7 млн руб. бюджетных средств. Рассмотрев апелляционную жалобу фигуранта дела, судебная коллегия Новосибирского облсуда уменьшила срок заключения фигуранта дела до двух с половиной лет. С учетом времени, которое Михаил Садовой провел под домашним арестом и под стражей, он может уже ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

В своей жалобе Михаил Саодовой указал, что полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб, причиненный Минздраву России. Кроме того, Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по другому делу о хищениях в НИИТО. К жалобе также были приобщены письма в поддержку экс-главы института от депутата Госдумы Александра Карелина, вице-губернатора Новосибирской области Сергея Семки и руководителей нескольких НИИ.

Напомним, в 2018 году управление ФСБ по Новосибирской области выявила факты хищений в НИИТО. По материалам дела, в конце 2014 года глава института выписал подчиненным щедрые премиальные, значительную часть которых потребовал отдать якобы на нужды клиники. В общей сложности сотрудники НИИТО возвратили более 10,7 млн руб., которые, по данным силовиков, были похищены Михаилом Садовым и консультантом клиники по вопросам стратегического развития Сергеем Поскочиным, который объявлен в международный розыск.

Экс-директору НИИТО предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). После оглашения приговора суд изменил Михаилу Садовому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Подробнее о приговоре суда первой инстанции — в материале “Ъ-Сибирь” «Премирование общего режима»

Константин Воронов, Илья Галагуз