Трамп назвал фейком информацию о его предложении бороться с ураганами ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал использовать ядерное оружие для уничтожения ураганов на дальних подступах к США. О том, что американский президент неоднократно упоминал эту инициативу, ранее сообщило онлайн-издание Axios.

«Материал Axios о том, что президент Трамп хотел разрушать ураганы с помощью ядерного оружия до того, как они достигнут побережья, просто нелеп. Я никогда не говорил такого. Очередные фейковые новости!» — написал президент США в Twitter.

По мнению ученых, идея бороться с ураганами при помощи ядерного оружия ненаучна. Нет никаких данных о том, что такой способ борьбы будет эффективен. Возможно, взрыв бомбы даже не сможет изменить направление движения урагана. Зато экологические последствия могут быть катастрофическими, о чем говорилось на одном из американских правительственных сайтов.