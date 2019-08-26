СМИ: Трамп предложил использовать ядерное оружие в борьбе с ураганами

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал использовать ядерное оружие для уничтожения ураганов на дальних подступах к США. Об этом сообщает медиапортал Axios со ссылкой на участников совещаний в Белом доме и лиц, ознакомленных со стенограммами этих совещаний. По данным Axios, в ходе одного из совещаний в самом начале своего президентства господин Трамп заметил: «Понятно, понятно. Почему мы не сбросим на них атомную бомбу?»

«Они зарождаются у берегов Африки. Пока они пересекают Атлантику, мы бросаем бомбу в "глаз" урагана, и она его разрушает. Почему мы не можем этого сделать?» — добавил он. По словам источника Axios, докладчик ответил, что его ведомство (по некоторым данным, это было Министерство внутренней безопасности) «изучит вопрос».

О том же президент Трамп говорил и в 2017 году на совещании Совета национальной безопасности. По данным источников Axios, это было занесено в протокол заседания.

По мнению ученых, идея господина Трампа не нова, но и не научна. Нет никаких данных о том, что такой способ борьбы будет эффективен. Возможно, взрыв бомбы даже не сможет изменить направление движения урагана. Зато экологические последствия могут быть катастрофическими. Об этом прямо говорится на одном из американских правительственных сайтов. Более того, такое использование ядерного оружия может рассматриваться как нарушение подписанного еще в 1976 году и действующего до сих пор Договора о подземных ядерных взрывах в мирных целях.

Представители Белого дома отказались комментировать публикацию Axios. «Мы не даем комментариев по поводу частных обсуждений, которые президент мог или не мог вести с членами своей команды по национальной безопасности»,— говорится в заявлении представителя администрации президента.

Николай Нерехтов