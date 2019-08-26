Объявлен состав сборной России по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020

Российский футбольный союз опубликовал состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном. Всего в состав вошли 26 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).

Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург). Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо», Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо», Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва). Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания). Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

Подготовка к матчам, которые пройдут в Глазго 6 сентября (с Шотландией) и 9 сентября в Калининграде (с Казахстаном), начнется 1 сентября в Новогорске.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I c девятью очками. Казахстан и Шотландия занимают третье-четвертое места, у них по шесть баллов. Лидирует Бельгия с 12 очками.