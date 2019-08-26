«Начинать всегда сложно»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как прошли испытания Taycan на итальянской трассе.

Уже совсем скоро, 4 сентября, должна состояться премьера Taycan — первой полностью электрической модели марки Porsche. Мероприятие пройдет в Торонто. Почему для этой цели был выбран этот канадский город, можно догадаться. Вероятно, потому, что чуть не две трети его населения — это люди, приехавшие сюда за последние десятилетия, то есть открытые всему новому — от технологий до заботы об окружающей среде.

А дело для Porsche действительно новое. Собственно, уже не в первый раз. Два десятка лет назад компании, всю жизнь выпускавшей спортивные купе, пришлось добавить к ним еще и кроссовер. Таковы были, как сказали бы сейчас, вызовы времени. И компания с этим справилась, хотя это было непросто. Не у всех марок, привыкших выпускать люксовые седаны и купе, внедорожники вышли удачными. Имен называть не будем, чтобы никого не обижать. Потом рынок продиктовал необходимость выпустить представительскую машину, и появилась Panamera. Сегодня настало время электрокаров, но поскольку речь идет о Porsche, они должны быть пригодны не только для поездок по городу, но и для дальних скоростных путешествий.

На днях предсерийный прототип Taycan на итальянской трассе Нардо за сутки преодолел 3,425 км. То есть средняя скорость была порядка 205 км/ч — и это на 40-градусной жаре. Путь, который проделала машина за 24 часа, равен приблизительно расстоянию от юга Италии до севера Норвегии. Но едва ли будущему владельцу удастся повторить упомянутый рекорд времени на этом маршруте. Все же на полигоне нет ограничения скорости. За руль по очереди садились шесть гонщиков. И самое главное — зарядка автомобиля проводилась по быстрой схеме и без очереди, которая вполне может оказаться на пути реальной машины. Потому что вопреки декларациям автопроизводителей поездка на электромобиле по Европе для многих, кто пытался это делать, оборачивалась потерей времени и стрессом.

Впрочем, начинать всегда сложно. Именно потому марка Porsche готовит к запуску свой Taycan так долго и так тщательно.