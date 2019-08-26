Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых дорогих абстракционистах прошлого столетия и их работах.

Я рассказывал вам о рейтинге с условным названием «Пионеры абстракционизма». Выглядит он забавно и приятно русскому глазу: среди пяти самых дорогих работ всех времен один Кандинский и пять Ротко. Рейтинг, который эксперты из Artprice именуют «Второе поколение абстракционистов», совершенно иной и обходится, естественно, без наших: откуда бы взяться русским абстракционистам в середине прошлого века?

Кто здесь? Вот, например, художницы-американки, практически ровесницы, обе родились уже в 1920-е, Джоан Митчелл и Элен Франкенталер. 17 мая 2018 года Sotheby’s продали работу Франкенталер Blue Reach за $3 млн, вдвое выше эстимейта; в то же время Christie’s обеспечили $16,6 млн за Blueberry Митчелл при эстимейте в $7 млн. За год в целом Джоан Митчелл сгенерировала лучший в истории общий объем продаж — $71,4 млн (это 184% по сравнению с 2017-м). Вот, что получается, когда наследием художника распоряжается Дэвид Цвирнер, только что названный сайтом ArtReview «самым влиятельным человеком искусства» в списке Power 100.

Отмечают также неожиданное усиление французского арт-рынка. Очень быстро растут цены на работы абстракциониста Пьера Сулажа — на 1,000% с 2000 года. Он становится все более востребован в Нью-Йорке, который, как вы понимаете, является столицей абстрактных продаж. 15 ноября 2018 года дом Christie’s продал здесь холст Сулажа 1959 года за $10,6 млн. А вы знаете, (это шок для меня), что Сулаж жив? Он родился в 1919. Сейчас, приближаясь к своему столетию, он готовится к ретроспективе в Fondation Pierre Gianadda в швейцарском Мартиньи. И даже — внимание — к созданию собственной комнаты, своего имени. В парижском Лувре.

Кого еще стоит отметить среди «вторых абстракционистов»? Парижан из «Улья» начала XX века? Серж Поляков (без наших не обойтись), Ханс Хартунг, Симон Антай, Мария Элена Виейра да Сильва, Чжао Уцзи. Эксперты отмечают, что французский арт-рынок удвоил оборот за десять лет.