Глава Адыгеи: «Поддержка Кавказского биосферного заповедника придаст дополнительный импульс движению «Сохраним корни»

На площадке Межрегионального слёта талантливой молодежи «Фишт-2019» Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергеем Шевелевым.



Глава республики отметил важную роль Кавказского заповедника как природного резервата, где, усилиями многих поколений специалистов сохраняется и воссоздаётся богатейшее наследие животного и растительного мира Северо-Западного Кавказа. Примером тому служит возрождение популяции кавказского зубра и переднеазиатского леопарда, а также системная работа по мониторингу баланса экосистемы заповедника.

В ходе беседы Мурат Кумпилов рассказал и о реализуемом в республике добровольческом проекте «Сохраним корни», старт которому был дан на слёте «Фишт» в прошлом году. Движение нацелено на сохранение природного и историко-культурного наследия региона, его координатором выступает Русское географическое общество.

«Убеждён, что богатейший опыт и мощная научная база Кавказского биосферного заповедника придаст дополнительный импульс развитию движения, позволит реализовать многие проекты в сфере сохранения нашего природного наследия. Предлагаю Вам рассмотреть возможность участия Кавказского заповедника в качестве куратора проекта «Сохраним корни» по направлению природоохранной деятельности», – отметил Глава РА.

Сергей Шевелев выразил поддержку данной инициативе, отметив, что развитие добровольческой деятельности в сфере экологии является одним из приоритетов в работе Кавказского биосферного заповедника.

Наряду с этим руководитель охраняемой природной территории предложил расширить сотрудничество с республикой: биосферный заповедник готов ежегодно принимать на практику студентов вузов Адыгеи в качестве экскурсоводов, инструкторов, а также организовывать в образовательных учреждениях региона просветительскую деятельность по природоохранной тематике.

Глава республики отметил актуальность и практическую значимость такого взаимодействия и поручил министру образования и науки РА Анзауру Керашеву проработать алгоритм совместной работы в данном направлении.

Встречу продолжила презентация, посвящённая анализу проводимой в Адыгее деятельности по выявлению и восстановлению мегалитических памятников, изучению и сохранению природного богатства Кавказского биосферного заповедника.

Позже, в ходе прямой дискуссии с участниками слёта, Глава Адыгеи вручил директору Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова символику движения «Сохраним корни», а также пригласил представителей Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии присоединиться к этому добровольческому проекту.