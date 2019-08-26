Росздравнадзор проверит тюменскую «больницу Водников», где не помогли пациентке с отеком легких

Росздравнадзор проводит проверку тюменской больницы ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» (известна как «больница Водников»), где не оказали медпомощь пациентке с отеком легких. Как сообщил ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области, больница «находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района». Региональный департамент здравоохранения проверяет работников станции скорой медицинской помощи.

Как ранее писал “Ъ”, 25 августа в местных СМИ появилась информация о том, что медики отказались принимать пациентку, у которой началась сильная аллергическая реакция и отекли легкие. Врачи сослались на окончание рабочей смены. Сейчас управление СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку медучреждения. С места происшествия была изъята необходимая документация.