Подготовка школ и детсадов Казани к новому учебному году обошлась в 1,5 млрд рублей

В Казани на подготовку школ и детских садов к новому учебному году потратили 1,5 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления образования Ильнар Хидиятов, говорится в сообщении мэрии.

По его словам, сумма была потрачена на обновление территории 48 школ, капремонт 30 спортивных залов, 39 школьных столовых и 10 актовых залов. Кроме того, сейчас ремонтируют 16 детсадов и лицей-интернат №2. После ремонта все обновленные образовательные учреждения будут посещать 3 тыс. детей.

Отдельно в этом году решили выделить деньги на строительно-ремонтные работы в школах № 48, № 69, № 114 и в Центре внешкольной работы Авиастроительного района Казани. Также удалось построить две школы и 11 детских садов, уточнил господин Хидиятов.

Список обязательных видов ремонтных работ для детсадов увеличился после решения президента Татарстана Рустама Минниханова. Теперь рабочие также занимаются ремонтом кровли, фасада, входной группы, санитарных узлов, инженерных сетей, отмосток, заменой окон, внутренних дверей, устройством теплых полов, теневых навесов. Кроме того, они ремонтируют ограждения, занимаются асфальтированием и устанавливают малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что капремонт в школах Татарстана завершат к началу нового учебного года.

"Ъ-Казань"