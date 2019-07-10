Минстрой Татарстана обещает к сентябрю завершить капремонт в школах

К сентябрю в Татарстане капитально отремонтируют 29 школ и 9 школ-интернатов, к настоящему времени их средняя готовность составляет 54% и 45,5%, соответственно. Об этом сообщил начальник управления Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики Айрат Галямов на пресс-конференции в среду. По его словам, в трех школах ремонт уже закончен.

Чиновник отметил, что «цель по объектам образования — завершить работы до первого сентября». «Я думаю, эта цель будет достигнута»,— сказал Айрат Галямов.

По его данным, общая стоимость программы капремонта объектов образования в регионе превышает 3 млрд руб.

Она предполагает также ремонт 107 детских садов. В пяти из них работы уже завершены. В среднем ремонт в детсадах выполнен на 46%, добавил представитель Минстроя республики.

Глеб Михайлов, “Ъ-Казань”