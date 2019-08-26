Команда по Dota 2 впервые в истории дважды подряд выиграла The International

Киберспортивная команда из Европы под названием OG выиграла крупнейший турнир The International 2019 по дисциплине Dota 2. Это делает ее первым в истории турнира двукратным победителем соревнования. В результате победы команда заработала $15,6 млн, всего же призовой фонд турнира составил $34,3 млн.

На групповом этапе команда ни разу не проиграла и только дважды свела матчи вничью. В финале OG играли с другой командой из Европы Team Liquid. В первой партии OG проигрывали, но сумели переломить исход поединка, в последующих партиях было очевидно превосходство OG над Team Liquid.

В прошлом году перед The International 2018 OG не считались претендентами на победу, однако после нынешней победы об OG заговорили как о лучшей команде по Dota 2 за все время существования дисциплины.

Евгений Федуненко