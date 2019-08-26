Glorax Development приобрел земельный участок РЖД на Лиговском проспекте за 519 млн рублей

Компания Glorax Development выкупила принадлежавшие ОАО «РЖД» 36 объектов недвижимости на земельном участке площадью 27,5 га на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Петербурга. Сумма сделки составила 519 млн рублей, сообщает РБК.

Данный участок был отдан РЖД в долгосрочную аренду до 2054 года. На его территории расположены железнодорожные пути, производственно-складские помещения и прочая инженерная инфраструктура. После оформления зданий в собственность новый владелец сможет получить права на этот участок и приступить к его застройке.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что стартовая цена лота составляла 519,7 млн руб. Торги проводил Российский аукционный дом.