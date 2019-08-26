Петербургский омбудсмен поддержал идею обязательной идентификации сотрудников Росгвардии

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов поддержал внесенный в Госдуму РФ законопроект об обязательном размещении на форме либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии «хорошо различимых идентификационных номеров» при несении ими службы в общественных местах.

По словам господина Шишлова, реализация данных поправок в ст.25 Федерального закона «О полиции» и ст.24 закона «О войсках национальной гвардии» повысит личную ответственность представителей правоохранительных органов и укрепит гарантии защиты прав граждан, поскольку действующая на практике редакция закона нередко позволяет силовикам оставаться анонимными, что затрудняет расследование при очевидном превышении ими должностных полномочий, сообщили в аппарате петербургского омбудсмена.

Напомним, ранее петиция против анонимности стражей порядка также была размещена на сайте Сhange.org. Как поясняют авторы проекта, его главная цель — обязать сотрудников МВД и Росгвардии носить личный номер так, чтобы его было видно на фото и видео.