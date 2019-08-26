Хозяйства Удмуртии потеряли более 700 млн рублей из-за переувлажнения почвы

Суммарные потери хозяйств Удмуртии, пострадавших от переувлажнения почвы, составили более 700 млн руб. Все документы на возмещение ущерба направлены в Минсельхоз РФ, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

«Доказательную базу представил 21 район, за исключением Алнашского, Граховского, Каракулинского и Камбарского. 195 — это общее количество пострадавших хозяйств»,— говорится в сообщении. Отмечается, что это первая волна заявок от пострадавших сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что площадь погибшего урожая в Удмуртии превысила 40 тысяч гектаров. Из них 33,7 тыс. га — зерновые культуры.