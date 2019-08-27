Тяжелый вертолет с китайским акцентом

Компетенциями по строительству тяжелых транспортных вертолетов сегодня обладают лишь две страны в мире — Россия и США. Однако в последние годы интерес к ним проявляет Китай, где авиапром пока не обладает такими технологиями, но в ближайшие годы может получить их, реализуя совместный с Россией проект AHL (Advanced Heavy Lift).

Монополию России и США на создание собственных тяжелых транспортных вертолетов в ближайшее время может поколебать Китай. Правда, не без помощи российских технологий. Поднебесная заинтересована в создании перспективного вертолета AHL, который будет обладать грузоподъемностью 15 тонн и преодолевать расстояние 630 км со скоростью до 300 км/ч. Технические характеристики AHL позволяют ему конкурировать с российским супертяжеловесом Ми-26Т и американским Sikorsky CH-53.

Рамочное соглашение между «Вертолетами России» и китайской авиастроительной корпорацией AVIC о сотрудничестве по созданию вертолета AHL заключено в мае 2015 года. Генеральный контракт участники проекта собирались подписать в том же году, но переговоры затянулись, заключение контракта неоднократно переносилось. Как сообщил минувшей осенью глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, все технические вопросы к тому времени уже были согласованы, но «оставались вопросы финансового и организационного характера». Сейчас программа находится на этапе финальных согласований между двумя странами, а сам контракт могут подписать в текущем году.

Головным разработчиком и производителем вертолета будет Китай, а Россию привлекут как субподрядчика для разработки отдельных элементов конструкции, в частности главного редуктора, рулевого винта и трансмиссионной системы. Реальное проектирование узлов и вертолетов в целом пока не началось, и до полета первого прототипа еще далеко, отмечает независимый военный эксперт Антон Лавров. По его оценкам, минимальный срок после официального старта разработки — пять-семь лет, а до серийных поставок пройдет не менее десяти лет.

«Главная проблема — двигатель. Переход на вариант с не существующим пока российским двигателем ПД-12В еще удлинит разработку и постановку в серию вертолета»,— считает господин Лавров. Альтернативный вариант силовой установки для первого тяжелого китайского вертолета — новая разработка украинского моторостроительного завода «Мотор Сич» на основе двигателя Д-136. В ноябре прошлого года совместно с китайской корпорацией Skyrizon Aviation украинская компания анонсировала возможность строительства в Китае завода по производству авиационных двигателей в 2020 году. Объем инвестиций в создание серийного производства мощностью до 1 тыс. двигателей в год оценивается на уровне 20 млрд юаней.

Проблему первоначального спроса на тяжелые вертолеты китайского производства, вероятнее всего, будут решать военные. «Китай не только источник финансирования, но и крупнейший рынок для нового вертолета. В условиях нынешних санкций это особенно важно, так как без перспектив сбыта и начинать его проектировать не имеет смысла. Основными покупателями предполагаются военные и другие государственные структуры Китая и России»,— полагает Антон Лавров.

Для Китая участие в таком проекте — возможность получить ключевые технологии для создания собственных машин тяжелого класса в будущем — без помощи России это заняло бы намного больше времени и потребовало больше денег и ресурсов. А для нашей страны это единственная возможность создания новой тяжелой военно-транспортной машины, отмечают отраслевые эксперты.

Разработчики AHL и сами признают, что новый тяжелый вертолет предназначен в первую очередь для внутреннего китайского рынка, но не исключают, что в дальнейшем его будут экспортировать странам—потребителям китайской авиационной техники. Как заявил в марте У Симин, главный конструктор Китайского вертолетного института научных исследований и разработок (China Helicopter Research and Development Institute), сертификация этого 40-тонного вертолета может закончится ориентировочно к 2032 году. В будущем планируется произвести около 200 машин, заявил он, добавив, что накопленного в Китае опыта в сфере разработок трансмиссии недостаточно, а сотрудничество с Россией позволит «заимствовать достоинства и восполнить недостатки» китайского авиапрома.

Дмитрий Шапкин