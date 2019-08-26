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Продажи Bentley в России выросли на треть

В 2019 году продажи Bentley в России выросли на 38%, сообщает агентство «Автостат».

За январь-июль на российском рынке было продано 204 автомобиля бренда — за семь месяцев 2018 года продажи составляли 148 машин. Самой популярной моделью в России является Bentley Continental GT — продано 109 автомобилей. Также в России реализовано 87 кроссоверов Bentley Bentayga, а также по четыре седана Bentley Flying Spur и Bentley Mulsanne.

Напомним, в 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,4% — до 968,7 тыс. шт., сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

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