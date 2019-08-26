Эксперты назвали российские города с самыми большими однокомнатными квартирами

По данным сервиса объявлений Domofond.ru, на которые ссылается РБК, самые большие однокомнатные квартиры в России строятся в Махачкале — их площадь достигает 50,2 кв. м. Это на 26,5% выше среднего показателя по стране (39,5 кв. м). Цена такой квартиры — 1,7 млн руб. В среднем по стране однокомнатные стоят 2,2 млн руб.

Эксперты проанализировали рынок однокомнатных квартир в 75 городах России. В пятерку городов с самыми большими «однушками» также вошли Чита, Смоленск, Сургут и Липецк. Площадь однокомнатных там в среднем достигает 43 кв. м.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Махачкала (средняя площадь — 50,2 кв. м; цена — 1,7 млн руб.).

2. Чита (43,2 кв. м; 2,7 млн руб.).

3. Смоленск (43,2 кв. м; 1,8 млн руб.).

4. Сургут (43,2 кв. м; 3,1 млн руб.).

5. Липецк (43 кв. м; 1,8 млн руб.).

6. Иваново (42,7 кв. м; 1,7 млн руб.).

7. Челябинск (42,7 кв. м; 1,8 млн руб.).

8. Тверь (42,4 кв. м; 1,9 млн руб.).

9. Севастополь (42,3 кв. м; 3,4 млн руб.).

10. Самара (42,3 кв. м; 2,2 млн руб.).

Городом с наименьшей площадью «однушек» стал Мурманск. Там однокомнатные достигают 33,1 кв. м, стоит такая квартира 1,9 млн руб.

Последние десять мест рейтинга распределились следующим образом:

67. Ростов-на-Дону (36,8 кв. м; 1,8 млн руб.).

68. Стерлитамак (36,7 кв. м; 1,6 млн руб.).

69. Уфа (36,3 кв. м; 2,2 млн руб.).

70. Барнаул (36,2 кв. м; 1,8 млн руб.).

71. Петрозаводск (36,2 кв. м; 1,9 млн руб.).

72. Волжский (35,7 кв. м; 1,4 млн руб.).

73. Нижний Тагил (35,6 кв. м; 1,7 млн руб.).

74. Курган (34,3 кв. м; 1,3 млн руб.).

75. Сочи (34,2 кв. м; 3,9 млн руб.).

76. Мурманск (33,1 кв. м; 1,9 млн руб.).

По данным ЦИАН, цены на новостройки в крупных городах России за месяц увеличились в среднем на 1%. Годовая динамика оказывается значительной: жилье в Казани за этот период подорожало на треть, а в Москве более чем на 10%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Застройщики сделали наценку».