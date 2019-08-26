Эксперты назвали российские города с самыми большими однокомнатными квартирами

По данным сервиса объявлений Domofond.ru, на которые ссылается РБК, самые большие однокомнатные квартиры в России строятся в Махачкале — их площадь достигает 50,2 кв. м. Это на 26,5% выше среднего показателя по стране (39,5 кв. м). Цена такой квартиры — 1,7 млн руб. В среднем по стране однокомнатные стоят 2,2 млн руб.
Эксперты проанализировали рынок однокомнатных квартир в 75 городах России. В пятерку городов с самыми большими «однушками» также вошли Чита, Смоленск, Сургут и Липецк. Площадь однокомнатных там в среднем достигает 43 кв. м.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Городом с наименьшей площадью «однушек» стал Мурманск. Там однокомнатные достигают 33,1 кв. м, стоит такая квартира 1,9 млн руб.
Последние десять мест рейтинга распределились следующим образом:
По данным ЦИАН, цены на новостройки в крупных городах России за месяц увеличились в среднем на 1%. Годовая динамика оказывается значительной: жилье в Казани за этот период подорожало на треть, а в Москве более чем на 10%.
Подробности — в публикации “Ъ” «Застройщики сделали наценку».
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