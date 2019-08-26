Кинофестиваль Bridge of Arts уйдет из Ростова

В этом году фестиваль Bridge of Arts пройдет не в Ростовской области, сообщил «Городу N» президент фестиваля Олег Тактаров.

«Фестиваль состоится в другом регионе, — приводит издание слова господина Тактарова.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, организаторы фестиваля задумывались о переносе фестиваля еще в июне этого года. Причиной продюсер фестиваля Федор Крат тогда назвал отсутствие диалога с властями Ростовской области, которому мешают нерешенные финансовые проблемы, возникшие у дирекции Bridge of Arts в ходе подготовки и проведения прошлогоднего фестиваля. Регион, в который переедет Bridge of Arts, пока не уточняется.

Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Artsпроводят в Ростове проводили четыре года подряд. Первые три фестиваля проходили летом, а в прошлом году организаторы перенесли мероприятие на октябрь, чтобы привлечь больше зрителей из числа школьников и студентов.

Дарья Голякова