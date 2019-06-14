Bridge of Arts может переехать из Ростова

Продюсер международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts Федор Крат рассказал о возможном переносе мероприятия из Ростова в другой регион, сообщает «Эксперт Юг». В сообщении уточняется, что вопрос о переезде фестиваля уже решен на 90%.

«В конце июня–начале июля мы готовы будем объявить о том, где именно намерены провести фестиваль в октябре 2019 года. Мне и Олегу Тактарову очень нравится Ростов-на-Дону, мы, со своей стороны, делаем всё, чтобы его сохранить. У нас все ещё теплится надежда, что в связи со сменой некоторых чиновников нам позвонят из региона, предложат встретиться и договориться. Но пока власти региона не идут на диалог с нами. Мы вынуждены искать другую площадку», - приводит издание слова господина Крата.

Регион, с которым ведут переговоры организаторы фестиваля, продюсер не уточнил. По его словам, диалогу с Ростовской областью мешают нерешенные финансовые проблемы, возникшие у дирекции Bridge of Arts в ходе подготовки и проведения прошлогоднего фестиваля.

Дарья Голякова