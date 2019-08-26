Отрекшегося от титула вора в законе из Казани заподозрили в обмане полицейских

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, отрекшийся от титула вора в законе, мог намеренно обмануть полицейских, передает «Лента.ру» со ссылкой на главного редактора издания «Прайм Крайм» Викторию Гефтер.

По ее мнению, в разговоре с полицейскими вор не был честным, поскольку он заявил, что у него не было титула, хотя это не так. Отречение Олега Мухаметшина является уловкой для конкретного случая, так как обычно от титула отказываются перед ворами, а не перед правоохранителями.

Таким образом уроженец Казани захотел спасти себя от нового «антиворовского» закона, но в криминальном мире его могут не понять. По словам специалиста по уголовно-арестантской культуре Александра Сидорова, уважение авторитетов после такого поступка господину Мухаметшину уже не вернуть, а в воровском мире теперь его будут считать предателем.

Напомним, что Олег Мухаметшин подал добровольное заявление об отказе от своего титула начальнику полиции Москвы.

"Ъ-Казань"