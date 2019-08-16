Вор в законе из Казани отказался от своего титула

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, который больше известен как вор в законе Муха Люберецкий, подал заявление начальнику полиции Москвы об отказе от своего титула, сообщает ИА «ПраймКрайм»

Авторитет заявил, что никогда не был вором в законе. Однако,«вряд ли в полиции кто-то поверил, что никаким статусом он никогда не обладал», говорится в сообщении агентства.

Мухаметшин был судим за разбой, побег из-под стражи, хранение оружия и подделку документов. Его короновали в 1994 году по рекомендации московских воров в законе Андрея Исаева и Владимира Савоськина.

Возможно, Мухаметшин просто не хотел пойти по пути другого вора в законе Олега Шишканова, которого отправили в СИЗО по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В любом случае он оказался первым в истории воровского мира добровольным отказником после введения новой статьи УК РФ (ст. 210.1. УК РФ введена Федеральным законом от 1 апреля 2019 N 46-ФЗ, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до млн руб.)

Напомним, что на днях в Казани задержали вора в законе Рашида Джамбульского. Его подозревают в вымогательстве.

"Ъ-Казань"