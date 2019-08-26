Не враг, а сосед: Владимир Зеленский ни разу не упомянул Россию в своей речи, посвященной Дню независимости Украины. Президент избежал жесткой риторики, вместо этого он прибегнул к аллегориям. На этой неделе между двумя странами может состояться обмен заключенными. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает некоего прорыва на украинском направлении.

Украина отметила День независимости. Владимир Зеленский выступал на Майдане с речью. Петр Порошенко в отличие от других бывших президентов, за исключением Виктора Януковича, официальные торжества бойкотировал. Он отправился к зданию Минобороны, чтобы пообщаться с ветеранами боевых действий. Что касается действующего главы государства, главное, что обратило на себя внимание в выступлении, — он ни разу не упомянул Россию, не назвал ни агрессором, ни врагом, как это бывало во времена Порошенко.

Касаясь событий 2014 года, Владимир Александрович использовал аллегории. Он отметил буквально следующее: «Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка просто выкрал. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: мы не отбирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. А второго вашего ребенка он закрыл в детской комнате. И выставил вооруженную охрану». Зеленский, в частности, говорил об исторических достижениях украинской нации. И что они берут начало во времена «старины глубокой». Президент объявил украинцев участниками взятия Дюнкерка в 1646 году, а также попытался отобрать у соседа часть космических достижений. Великий советский конструктор Сергей Павлович Королев, как известно, родом из Житомира. Значит, и Украина внесла свой немалый вклад в покорение внеземного пространства.

Тем не менее, на украинском направлении намечается прорыв в хорошем, правильном смысле. На этой неделе может состояться обмен пленными, вернее, насильственно удерживаемыми. А потом Москва и Киев вполне могут вдохнуть новую жизнь в минские соглашения или придумать нечто новое, но работающее. Из Кремля идут сигналы о хорошем расположении к Зеленскому. Последний, скорее всего, неспроста исключил жесткую риторику, прибегнув к аллегориям. Западные партнеры, в свою очередь, готовы провести очередной саммит в «нормандском формате», где и может быть предложена некая новая формула мирных договоренностей. Можно, наверное, предположить, что в качестве стимула Москве предложено вернуть членство в «восьмерке».

Главное, чтобы не сорвалось. Такая вероятность велика. Партия войны есть и в России, и на Украине. Сколько раз уже пытались, и не получалось. Основной аргумент в пользу того, что сейчас получится, — может быть, большая вовлеченность западных партнеров. Эмманюэль Макрон претендует на лидерство — ему нужны лавры миротворца, и Ангела Меркель уходит — ей также необходимы результаты, чтобы оставить в наследство преемнику как можно меньше проблем.

Однако принципиальная новизна — это так называемый синдром Зеленского. Его новые нестандартные подходы. Свержение старых элит. В Кремле смотрят на все на это с интересом. Как бы проверяют: ну что, молодой человек, посмотрим, кто ты есть на самом деле. Вот у Порошенко ничего не получилось. Как правило, все решается на уровне личных ощущений. Сумеет Владимир Александрович расположить к себе Владимира Владимировича — значит, полдела сделано. А если нет — пиши пропало. Для Зеленского наступает, пожалуй, самый сложный период. Справится — значит, почти герой. А если нет, судьба Порошенко может показаться наилучшим исходом.