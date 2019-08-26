В Краснодаре расчистят ливневку по улице Ставропольской

В столице Кубани начались работы по расчистке ливневой канализации по улице Ставропольской от дома № 2/1 до дома № 20. После дождей здесь регулярно образовывались сильные подтопления, которые, в том числе, приводили к остановке движения общественного транспорта, сообщили в мэрии. Работы проводит муниципальная служба по содержанию ливневого хозяйства.

От грязи и ила на участке улицы Ставропольской предстоит расчистить 80 м ливневой канализации диаметром 300 мм, а также 14 дождеприемных колодцев. В работе участвует комбинированная дорожная машина, илососный автомобиль и гидродинамическая машина. Очистить ливневку и колодцы планируется в течение суток.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, всю сеть ливневой канализации Краснодара планируется расчистить за два года. Такую задачу поставили перед специализированной муниципальной службой, которая была создана в июне этого года. Уже в 2019 году ей предстоит расчистить 80 км городских ливневок.

Василий Хитрых