За два года в Краснодаре очистят всю ливневую канализацию

Всю сеть ливневой канализации Краснодара планируется расчистить за два года. Об этом заявил мэр Евгений Первышов – такую задачу поставили перед специализированной муниципальной службой, которая была создана в июне этого года. Как пояснили в мэрии, сейчас ее формирование и укомплектование техникой завершено? и уже в 2019 году ей предстоит расчистить 80 км городских ливневок. Господин Первышов пояснил, что в Краснодаре десятилетиями ливневки содержались по остаточному принципу, и cейчас они фактически находятся в нерабочем состоянии. «Теперь, в течении двух лет, предстоит выполнить ее полную очистку, полностью привести в порядок всю сеть, чтобы исключить подтопления городских территорий после каждого дождя», - сказал мэр.

Уже известно, что работы пройдут на участке ул. им. Герцена от ул. им. Атарбекова до ул. им. Гагарина (245 м и 17 колодцев) и по ул. им. Атарбекова от ул. им. Герцена до ул. им. Тургенева (220 м и 44 колодца). На участках улиц им. Гаврилова, Одесской и Коммунаров, им. Суворова и им. Орджоникидзе, им. Гагарина, им. Дзержинского, им. Котовского и Ипподромной колодцы уже почистили.

Напомним, что во время сильных дождей в Краснодаре периодически подтопляется ряд улиц. В мэрии считают, что чистка уже существующих ливневок сможет улучшить ситуацию.

Михаил Лукашов