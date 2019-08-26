Отравившимся в Иннополисе детям подавали блюда с кишечными бактериями

Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану завершили проверку по отравлению детей в летнем лагере Иннополиса. Они установили, что причиной ЧП стали готовые блюда с кишечными бактериями и загрязненная посуда, говорится в сообщении ведомства.

Как показала проверка, 17 августа детям на ужин давали картофельное пюре, которое приготовил оператор питания — ООО «Столичное питание». В работе оператора специалисты нашли ряд грубых нарушений, в результате которых здоровью детей был причинен вред. В смывах с чашек, ложек, разделочного инвентаря и рук повара, а также в готовых блюдах обнаружены кишечные бактерии. Также там были найдены возбудители, которые оказались идентичны выделенным от заболевших детей.

По итогам проверки в отношении юрлица и должностных лиц ООО «Столичное питание» составлены протоколы об административном правонарушении, выданы предписания по устранению нарушений требований санитарного законодательства.

Напомним, что после отравления Следственное управление СКР в Татарстане возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Прокуратура республики взяла ситуацию под контроль.

"Ъ-Казань"