Экс-глава красноярской счетной палаты не смогла оспорить досрочную отставку

Центральный райсуд Красноярска отказал в удовлетворении иска бывшего председателя краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, требовавшей восстановить ее в должности. «Мотивированное решение еще не изготовлено, поэтому не можем сказать причины отказа. На заседании был только адвокат»,— сообщила “Ъ” помощник судьи Елена Кухтенко.

Напомним, 11 июля депутаты заксобрания Красноярского края досрочно уволили Татьяну Давыденко с должности председателя региональной счетной палаты, которую занимала на протяжении восьми лет. Основанием для этого стала прокурорская проверка, которая выявила в действиях госслужащей использование служебного положения в пользу аффилированных лиц и неурегулированный конфликт интересов. В августе Татьяна Давыденко подала исковое заявление к региональному заксобранию и счетной палате с требованием признать незаконным решение о досрочной отставке. Госпожа Давыденко говорила “Ъ”, что считает решение незаконным.

Скандал вокруг экс-главы краевой счетной палаты развернулся после ее интервью журналисту Андрею Караулову и сессии регионального парламента, на которой она представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства, бесконтрольных вырубках леса и многомилионных хищениях.

Подробнее об исковом заявлении и ситуации — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Пересчетная палата»

Юлия Сасевич