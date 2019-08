NYT: сторонники Трампа начали кампанию дискредитации критикующих его деятельность СМИ

Сторонники президента США запустили кампанию по дискредитации американских СМИ, которые враждебно относятся к Дональду Трампу, пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника. Участники операции анализируют публикации журналистов в социальных сетях или публично сделанные ими заявления, которые могут навредить их профессиональной репутации.

Сторонники американского президента уже изучили данные за 10 лет. Часть информации о журналистах CNN, The Washington Post и The New York Times уже опубликована. Собеседник газеты уточнил, что больший объем данных будет обнародован ближе к выборам в 2020 году. Расследование охватывает и членов семей журналистов и политических активистов, которые негативно оценивают работу президента.

Издание уточняет, что представленные сторонниками господина Трампа высказывания бывают вырванными из контекста, но при этом они подлинные, поэтому действительно могут навредить репутации их авторов. В Белом доме утверждают, что администрация Дональда Трампа и сам он не принимают участие в данной компании и не финансируют ее.

Как NYT будет освещать деятельность президента США — в материале “Ъ FM”.