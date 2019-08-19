Русская тема уходит из американской повестки

Американские журналисты переключились с русской повестки на расистские высказывания Дональда Трампа. В СМИ опубликовали разговор главного редактора The New York Times Дина Бакета с сотрудниками издания, в ходе которого он сообщает, что редакция сместит акцент в освещении работы американского президента: если раньше главной темой были взаимоотношения Трампа с Москвой и влияние Кремля на выборы, то сейчас планируется больше внимания уделить возможным расистским высказываниям лидера США.

“Ъ FM” собрал самые важные выдержки из материала издания Washington Examiner, которое приводит текст разговора Дина Бакета с журналистами:

«В начале работы администрации Трампа NYT освещала дело о российском вмешательстве. Мы настроены продолжить освещать эту историю. За эту работу мы получили две Пулитцеровские премии. И я думаю, что мы сделали это лучше, чем кто-либо другой. Но затем последовал доклад Роберта Мюллера, в котором специальный прокурор не смог доказать, что предвыборная кампания Трампа 2016 года была скоординирована с Россией. Полагаю, после этого Дональд Трамп немного ободрился в политическом плане. Я думаю, что сейчас ситуация изменилась. Мы выстроили работу нашего отдела новостей, чтобы охватить одну историю, и мы сделали это действительно хорошо. Теперь мы должны перегруппироваться, перекинуть ресурсы и переставить акценты, чтобы показать другую историю. Я думаю, что мы должны измениться. The New York Times должна написать более подробно о внутренних проблемах США, теме расизма и других видах дискриминации».

Дональд Трамп в ответ на слова редактора The New York Times написал в Twitter, что журналистика достигла своего нового дна: «Провальная The New York Times поймана на утечке, они переходят от своего фальшивого русского сговора к расизму и охоте на ведьм».

The Failing New York Times, in one of the most devastating portrayals of bad journalism in history, got caught by a leaker that they are shifting from their Phony Russian Collusion Narrative (the Mueller Report & his testimony were a total disaster), to a Racism Witch Hunt..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2019

Сможет ли некоторое изменение американской повестки поспособствовать улучшению отношений США и России? Слова редактора американской газеты следует понимать в контексте предстоящих президентских выборов. До них чуть больше года, напоминает ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич, и в любом случае про Россию не забудут.

«Ожидать значительного улучшения, потепления российско-американских отношений не следует. Более того, не следует ожидать, что тема России полностью уйдет.

Оппоненты Трампа, в первую очередь представители Демократической партии, понимают, что в глазах избирателей тема России после доклада Роберта Мюллера увяла. Она не будет тянуть за собой такое количество избирателей, кроме ядерного электората демократов, на которое они могли бы рассчитывать для победы в 2020 году. Это совершенно не означает, что различные кандидаты в ходе демократических праймериз не будут продолжать обвинять Трампа в связях с Россией»,— пояснил Олевич.

Дональд Трамп ранее подчеркнул, что отношения между США и Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Кремля в американские выборы. «Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм»,— заявил он в интервью телеканалу Fox News. Но о начале оттепели можно будет говорить только тогда, когда представители обоих государств сядут за стол переговоров по вопросам разоружения, считает профессор, заведующий кафедрой МГИМО Борис Мартынов: «Когда будут сделаны какие-то практические шаги, когда нам скажут, мол, ребята, давайте за стол и будем договариваться по ракетам средней и меньшей дальности, оплане укрепления стратегической стабильности. До сих пор мы от Соединенных Штатов ничего не слышали и не видели, наоборот, они выходят изо всех соглашений, которые мы заключали, начиная с 2012 года, с договора ПРО. Теперь они вышли из ДРСМД».

О том, что отношения между Москвой и Вашингтоном не улучшатся в ближайшее время, недавно говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, некоторые американские политики специально «нагнетают антироссийские фобии».

Юлия Жданова