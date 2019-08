Русская тема уходит из американской повестки

Американские журналисты переключились с русской повестки на расистские высказывания Дональда Трампа. В СМИ опубликовали разговор главного редактора The New York Times Дина Бакета с сотрудниками издания, в ходе которого он сообщает, что редакция сместит акцент в освещении работы американского президента: если раньше главной темой были взаимоотношения Трампа с Москвой и влияние Кремля на выборы, то сейчас планируется больше внимания уделить возможным расистским высказываниям лидера США.

“Ъ FM” собрал самые важные выдержки из материала издания Washington Examiner, которое приводит текст разговора Дина Бакета с журналистами:

Дональд Трамп в ответ на слова редактора The New York Times написал в Twitter, что журналистика достигла своего нового дна: «Провальная The New York Times поймана на утечке, они переходят от своего фальшивого русского сговора к расизму и охоте на ведьм».

The Failing New York Times, in one of the most devastating portrayals of bad journalism in history, got caught by a leaker that they are shifting from their Phony Russian Collusion Narrative (the Mueller Report & his testimony were a total disaster), to a Racism Witch Hunt.....