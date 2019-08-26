Алтайский край возглавил список регионов России по числу людей с ожирением

Первое место в списке регионов России с наибольшим уровнем заболеваемости ожирением по итогам 2018 года занял Алтайский край, в котором зарегистрировано 5566,9 пациентов с таким диагнозом на 100 тыс. жителей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, на которые ссылается Russia Today.

За Алтайским краем, по данным министерства, идут Курганская область (2711,4 случая на 100 тыс. жителей), Тюменская область (2634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).

Меньше всего пациентов с ожирением зафиксировано в Приморском крае — 387,6 случая на 100 тыс. населения. Также низкий уровень заболеваемости ожирением по итогам прошлого года наблюдается в Кабардино-Балкарии (578,5), Москве (588,2), Калининградской области (618,3) и Якутии (627).

Всего в 2018 году в России зарегистрировано более 2 млн пациентов с ожирением. Таким образом, за последние пять лет это число выросло почти в полтора раза.

О причинах повышенного веса читайте в материале “Ъ” «Ожирение обусловлено наследственностью»

Илья Николаев