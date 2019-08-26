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Бюст Гагарина открыли в американском Кливленде

Открытие бюста космонавта Юрия Гагарина состоялось в Русском культурном саду города Кливленд в американском штате Огайо, сообщило российское посольство в США в своем Facebook. Директор российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин отметил, что открытие бюста послужит укреплению дружбы между странами.

«Важно, что Россия и США, будучи признанными лидерами в освоении космоса, продолжают конструктивное сотрудничество в этой сфере в интересах всеобщего прогресса и развития»,— приводятся слова господина Калинина в сообщении дипмиссии. Он добавил, что за 58 лет с момента полета советского космонавта в космосе побывали более 560 человек со всего мира.

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