В Великобритании закрасили граффити Бэнкси

Граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр, сообщил телеканал Би-би-си. Работа художника появилась на здании в 2017 году.

Работа стала одной из основных достопримечательностей города. Бэнкси нарисовал рабочего, который сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС. Стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов.

Компания Deal Scaffolding сообщила, что ее попросили поставить леса для общественных работ на здании. Местные жители называют закрашивание граффити вандализмом.