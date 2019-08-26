Седьмой тур

«Тамбов»—«Динамо» 0:2
Филипп, 41; Панченко, 80
«Уфа»—«Зенит» 1:0
Фомин, 79
«Краснодар»—«Локомотив» 1:1
Сулейманов, 42 — Крыховяк, 5
ЦСКА—«Ахмат» 3:0
Фернандес, 43; Чалов, 66; Влашич, 73
«Ростов»—«Рубин» 2:1
Шомуродов, 29; Саплинов, 87 — Марков, 15
«Крылья Советов»—«Спартак» 1:2
Соболев, 42 — Ларссон, 54; Тил, 90+1
Турнирная таблица
Матч «Арсенал»—«Оренбург» завершился после подписания номера в печать. Матч «Урал»—«Сочи» пройдет сегодня.
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