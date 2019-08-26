26 августа, понедельник
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Седьмой тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Тамбов»—«Динамо» 0:2

Филипп, 41; Панченко, 80

«Уфа»—«Зенит» 1:0

Фомин, 79

«Краснодар»—«Локомотив» 1:1

Сулейманов, 42 — Крыховяк, 5

ЦСКА—«Ахмат» 3:0

Фернандес, 43; Чалов, 66; Влашич, 73

«Ростов»—«Рубин» 2:1

Шомуродов, 29; Саплинов, 87 — Марков, 15

«Крылья Советов»—«Спартак» 1:2

Соболев, 42 — Ларссон, 54; Тил, 90+1

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Краснодар»742111:514
2. «Спартак»742110:714
3. «Ростов»742112:1014
4. «Локомотив»742112:614
5. «Зенит»74219:314
6. ЦСКА74128:513
7. «Рубин»73135:510
8. «Арсенал»63128:710
9. «Уфа»73139:810
10. «Динамо»72236:68
11. «Урал»62139:137
12. «Ахмат»72144:117
13. «Крылья Советов»720510:116
14. «Тамбов»71156:114
15. «Сочи»60331:73
16. «Оренбург»60246:112

Матч «Арсенал»—«Оренбург» завершился после подписания номера в печать. Матч «Урал»—«Сочи» пройдет сегодня.

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