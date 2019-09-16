Подводная обсерватория, научный объект GEOMAR

Поглотила пучина

Немецкие ученые потеряли в Балтийском море уникальную научную обсерваторию, стоимостью 300 тысяч долларов. Что-то неладное специалисты Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR, которым принадлежала станция, заподозрили еще в конце августа, когда научный объект перестал выходить на связь. Наконец на прошлой неделе для ремонта дорогостоящего оборудования на глубину 22 метра спустился водолаз и увидел, что обсерватория бесследно исчезла. Вместо нее на песчаном дне остался лишь истерзанный обрывок силового кабеля. Это было более чем странно, так как оборудование весило порядка 740 килограммов — такой улов не по силам никому из морских обитателей. Но и у полиции нет вариантов, кто бы мог украсть станцию: она находилась в запретной зоне на выходе из Залива Эккернфёрде, куда не могут заходить никакие плавсредства, включая рыболовные суда.

Обсерватория была установлена в 2016-м. С тех пор она непрерывно мониторила акваторию в юго-западной части Балтийского моря, собирая данные о температуре и скорости потоков, питательных веществах, солености и концентрациях метана. Непрерывность очень важна для науки, так как дает возможность судить о состоянии всей экосистемы. Теперь такой возможности нет. Что же касается версий, то один из участников проекта GEOMAR в сердцах написал в Twitter, что эта кража много говорит о сегодняшней жизни в Германии: здесь теперь, как и в развивающихся странах, готовы рисковать жизнью, чтобы красть установки, подключенные к высоковольтному кабелю, ради того чтобы сдать в цветной лом медную проволоку.

Елена Кудрявцева