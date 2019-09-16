Джон Болтон, бывший советник президента США

Ястребиная песня

«Он совершил некоторые крупные ошибки»,— заявил Дональд Трамп через двое суток после того, как его бывший советник по национальной безопасности подал в отставку. Президенту не понравилось, что в диалоге с лидером КНДР Болтон предложил Ким Чен Ыну подумать о «ливийской модели», то есть о передаче Штатам ядерного оружия. Корейская сторона, напомним, наградила за это Болтона двумя эпитетами («военный маньяк» и «подонок») и демонстративным отказом от диалога с ним впредь. Не одобрил президент и действия Болтона в венесуэльском досье. Тут в конкретику Трамп не вдавался, но эксперты считают: дело в том, что, несмотря на все усилия США, режим все никак не сменится. И терпение Трампа лопнуло: «Я сказал ему: "Джон, если ты не находишь общего языка с таким большим количеством людей, а многие из нас, включая и меня, не соглашаются с некоторой тактикой и некоторыми твоими идеями, то я хоть и желаю тебе всего самого лучшего, но хотел бы, чтобы ты подал в отставку". И он так и сделал». Еще бы он поступил иначе! Болтон — исправный служака и истинное дитя холодной войны: он принципиален, тверд, делит мир по «оси зла» на хорошие и плохие страны (в числе последних КНДР, Иран, Россия и т.д.). Уступчивость и дипломатичность — не про него. Больше того, в желании отстроить мир по своим представлениям Болтон, бывало, заходил «за флажки»: скрывал информацию, противоречащую его взглядам, от госсекретарей Колина Пауэлла и Кондолизы Райс, пытался увольнять сотрудников разведки, проталкивал решение о вторжении в Ирак на основании сфальсифицированных документов. Суть взглядов Болтона в одной его фразе про ООН: нет такой организации, мол, есть международное сообщество, которое может возглавить единственная сверхдержава — США. Вот только для Трампа все это, похоже, не доблести. Ему нужны не идейные ястребы, а эффективные менеджеры по проталкиванию сделок во внешней политике или же, в случае провала этих сделок, громоотводы. Это значит, что Болтон — третий, но не последний отставник с поста помощника президента по нацбезопасности.

Светлана Сухова