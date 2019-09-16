Дима Билан, певец

Взял верную ноту

8 сентября в Самаре отмечали День города, финальным аккордом должно было стать выступление певца Димы Билана. Почти сразу зрители заметили, что артист не в форме: как писали очевидцы, «не попадал в фонограмму» и вел себя «неадекватно». После концерта горожане опубликовали петицию, в которой потребовали от исполнителя извинений. Словом, по всем пунктам нехорошая история. Однако неожиданно она закончилась хорошо, по крайне мере лучше, чем начиналась. В своем видеообращении в Instagram Дима Билан извинился перед жителями: «Друзья, я к вам с колоссальным извинениями. Я оплошал. Выпил коньяк, не рассчитал…» И пообещал в ближайшее время дать в Самаре открытый концерт. Кроме того, сообщил, что собирается подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат больнице.

На самом деле, самарская история — о том, как изменилось российское общество. Как изменились зрители, которые хотят уважения к себе; и как изменились артисты, которые способны открыто признать ошибки. И, конечно, это история о том, что коммуникация в современном обществе творит чудеса: она способна находить выход из безвыходных, казалось бы, ситуаций. Искренность порождает ответный всплеск человечности. «Все мы не без греха! Все забудется, а честные поступки останутся» — так написал в Instagram Филипп Киркоров. Который тоже не без греха, как мы помним. А кто без греха?

Михаил Серафимов