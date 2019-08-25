В Судане от наводнений и ливней погибли не менее 60 человек

В результате наводнений и сильных ливней в Судане погибли как минимум 60 человек, еще 98 пострадали, передает агентство SUNA со ссылкой на данные Минздрава.

Наиболее сильный ущерб нанесен провинции Белый Нил на юге страны, наводнения фиксировались в 17 штатах страны, а также в столице Хартуме. Дожди в этом регионе идут с начала августа.

Большинство смертей вызваны обрушением жилых домов, также причиной гибели жителей нередко становилось поражение электрическим током. Разрушены 150 социальных объектов, погибли более 3,5 тыс. животных.