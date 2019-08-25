Явка на выборах в Абхазии превысила порог в 50%

Центральная избирательная комиссия Абхазии (ЦИК) признала выборы президента республики состоявшимися, явка по состоянию на 19:30 мск превысила 56%.
«Из полученных данных, порог пройден — более 56%. Получены данные на 19:30»,— сообщил журналистам глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия (цитата по ТАСС). К настоящему моменту нарушений на выборах, по его словам, не зарегистрировано. Позднее письменные заявления о нарушениях могут поступить вместе с протоколами избиркомов. МВД и Генпрокуратура также подтверждают информацию об отсутствии нарушений.
В этом году в выборах участвуют рекордное число кандидатов — девять, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов избирателей.
В 20:00 (19:00 мск) закрылись все избирательные участки.
Подробнее о выборах в Абхазии — в публикации “Ъ” «Апсны о будущем».
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