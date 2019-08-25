Пожар на территории завода ЦНИИмаш потушен

Пожар на территории, граничащей с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве, ликвидирован. Угрозы для работы института нет.

«Все службы ЦНИИмаш функционируют в штатном режиме. В настоящее время пожар ликвидирован расчетными службами МЧС при содействии ЦНИИмаш»,— сообщается на сайте «Роскосмоса».

Уточняется, что горело здание, находящемся в собственности ООО «Никелевый Штейн». Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС, площадь пожара составляла 100 кв. м.